Украина не приняла переданную Армении военную технику, поскольку она не обеспечивает безопасность военных - Эльшад Гасанов (ВИДЕОИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - Украина не приняла переданную Армении военную технику и вооружение, поскольку бронетехника не обеспечивает в полной мере безопасность военных.

Об этом в четверг в интервью Trend, заявил политический комментатор Эльшад Гасанов.

Также политический комментатор отметил, что есть страны, которые не хотят стабильности в регионе, и одна из них - Франция.

"Франция и Индия, вооружая Армению, способствуют напряжению стабильности в регионе. Сегодня, в период, когда в регионе идет чувствительный мирный процесс, вооружение Армении является показателем коварных намерений этих стран. Те, кто вооружает Армению, должны учитывать, что Азербайджан имеет сильную армию и оснащен самым современным вооружением.

Как бы ни была вооружена Армения, вооружение Азербайджанской армии во много раз сильнее", - добавил Э.Гасанов.

Представляем вниманию читателей обширное видеоинтервью.

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