В Агдаме проходит Международный форум на тему минной проблемы (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - В Агдаме продолжается, стартовавший 6 декабря в Баку Международный форум "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения целей устойчивого развития", организованный Агентством государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики в партнерстве с Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, форум проходит в конференц-центре Агдама.

В форуме принимают участие 15 международных экспертов из разных стран и представители местных НПО.

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