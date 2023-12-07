Участники Международного форума в Агдаме обратились к мировому сообществу

АГДАМ /Trend/ - От имени участников Международного форума "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения целей устойчивого развития" было направлено обращение к мировому сообществу.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, в заявлении говорится:

"Мы - участники Международного форума "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения Целей устойчивого развития" из Агдама, одного из самых загрязненных минами городов мира, обращаемся к международному сообществу с призывом быть более активными в борьбе с минами и неразорвавшимися боеприпасами.

Широкие обсуждения, проведенные в течение двух дней в городах Баку и Агдам, еще раз продемонстрировали глобальное содержание проблемы. В настоящее время треть стран на карте мира страдает от минной проблемы.

Мы приветствуем инициативу ООН по продвижению гуманитарного разминирования в качестве 18-й Цели устойчивого развития (ЦУР). Азербайджанская Республика уже определила гуманитарное разминирование, как национальную цель.

Азербайджан входит в список самых загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами стран. По предварительным данным, на территории Азербайджанской Республики находится более 1,5 миллиона мин и неразорвавшихся боеприпасов.

338 человек стали жертвами мин на освобожденных от оккупации территориях после 44-дневной войны 2020 года. Из них 65 человек погибли, а 273 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди пострадавших 9 детей и подростков и одна женщина. За период, прошедший с 1991 года, общее число пострадавших от мин в Азербайджане составляет 3 416 человек.

Ни в коем случае нарушенные права человека пострадавших от мин не должны игнорироваться. Право на жизнь - одно из самых естественных и фундаментальных прав человека. Проблема мин сегодня является препятствием номер один для строительных и реставрационных работ в Карабахе и Восточном Зангезуре, ограничивая безопасное и достойное возвращение сотен тысяч вынужденных переселенцев в свои дома.

В настоящее время Азербайджан проводит широкомасштабные работы, связанные с гуманитарным разминированием. За короткое время на значительной территории были проведены работы по очистке от мин. Примечательно, что в процесс также были вовлечены женские саперные группы. Опыт Азербайджанской Республики в области гуманитарного разминирования может быть полезен другим странам, страдающим от минного терроризма.

Мы призываем мировое сообщество и гражданское общество оказать общественную поддержку в глобальном масштабе работе по определению гуманитарного разминирования, как 18-й Цели устойчивого развития ООН", - говорится в обращении.

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