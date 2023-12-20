Список умерших граждан Азербайджана передан в ЦИК

БАКУ /Trend/ - Проводится необходимая работа по передаче информации о населении в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) в режиме реального времени.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил заместитель министра юстиции Азербайджана Тогрул Мусаев на совещании для председателей окружных избирательных комиссий в ЦИК.

Он отметил, что список умерших граждан страны уже представлен в ЦИК.

Замминистра упомянул, что в то же время подготовлен список лиц, достигших 18-летнего возраста, которые смогут голосовать на предстоящих внеочередных президентских выборах.

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