Начался процесс выдачи необходимых документов ряду граждан в связи с выборами в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Начался процесс выдачи необходимых документов гражданам, срок действия удостоверения личности которых истекает до дня выборов, а также лицам, которым ко дню выборов исполнится 18 лет.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Азербайджана, генерал-лейтенант полиции Исмет Алиев на совещании в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) для председателей окружных избирательных комиссий.

По его словам, началась подготовка списка граждан, находящихся в зарубежных странах.

"В день выборов будут приняты все необходимые меры, чтобы обеспечить общественный порядок и помешать силам, которые захотят чинить препятствия проведению выборов, в том числе экзит-полла", - добавил он.

Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане, которые пройдут 7 февраля 2024 года.

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