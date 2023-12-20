Турция и Азербайджан будут сотрудничать в сфере охраны водных ресурсов бассейнов рек Араз и Кура

БАКУ /Trend/ - Для Азербайджана, как и для всех стран, охрана водных ресурсов имеет стратегическое значение.

Как сообщает в среду Trend, об этом 20 декабря заявил премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов во время встречи с вице-президентом Турецкой Республики Джевдетом Йылмазом, который находится с официальным визитом в Азербайджане.

В связи с этим была особо подчеркнута необходимость сотрудничества между Турцией и Азербайджаном по охране и эффективному использованию водных ресурсов бассейнов рек Араз и Кура.

На встрече с удовлетворением было отмечено активное участие турецких компаний в продолжающихся в настоящее время восстановительно-строительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с расширением азербайджано-турецких отношений в сельском хозяйстве, гуманитарной, образовательной, туристической и других сферах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!