Спикер парламента Азербайджана встретилась с вице-президентом Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 декабря председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с визитом в стране делегацией во главе с вице-президентом Турецкой Республики Джевдетом Йылмазом.

Об этом Trend сообщили в среду в парламенте Азербайджана.

Согласно информации, на встрече было сказано, что Азербайджан и Турция постоянно поддерживают друг друга, а также отмечена исключительная роль взаимных визитов на высшем и высоком уровнях в развитии двусторонних отношений. Было подчеркнуто, что в Шушинской декларации нашли отражение вопросы стратегического партнерства между двумя странами.

Было отмечено, что особое значение в отношениях между Азербайджаном и Турцией имеют вопросы экономического сотрудничества. Подчеркнуто, что в соответствии с поручением глав государств, с каждым годом наши экономические связи укрепляются, увеличивается торговый оборот. Было доведено до внимания, что деятельность совместной межправительственной комиссии имеет важное значение в развитии нашего экономического сотрудничества.

В ходе беседы была отмечена важная роль наших парламентов в развитии отношений между двумя братскими странами, и что в этом направлении существует активное сотрудничество. Спикер Сахиба Гафарова рассказала о важности соглашения о сотрудничестве между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Великим национальным собранием Турции. Она отметила деятельность рабочих групп по межпарламентским связям, действующих в высших законодательных органах обеих стран, и подчеркнула важность расширения сотрудничества между парламентскими комитетами.

Вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз сказал, что в этом году отмечается 100-летие великого лидера Гейдара Алиева, подчеркнув его заслуги в развитии современного независимого Азербайджана. Отметив важность интенсификации взаимных визитов, вице-президент Турции выразил удовлетворение тесным сотрудничеством наших стран в международных организациях, в том числе в Организации тюркских государств.

В ходе беседы Джевдет Йылмаз еще раз поздравил по случаю освобождения Азербайджаном своих территорий от оккупации. Он также еще раз поблагодарил за поддержку, оказанную Азербайджаном во время землетрясения в Турции.

В то же время было выражено удовлетворение сотрудничеством Азербайджана и Турции в продолжающихся в настоящее время восстановительно-строительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Выступившие на встрече руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Турция Ахлиман Амирасланов, депутат Милли Меджлиса Хикмет Мамедов, руководитель группы дружбы по межпарламентским связям Турция-Азербайджан Шамиль Айрым поделились мыслями о настоящем и будущем отношений между двумя странами.

Во встрече приняли участие также депутат Милли Меджлиса Агалар Велиев, руководитель аппарата парламента Фарид Гаджиев, начальник секретариата Теймур Тагиев, послы обеих стран Рашад Мамедов, Джахит Багчи и другие официальные лица.

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