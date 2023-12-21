Посольство Азербайджана в Турции обратилось к гражданам Азербайджана в связи с президентскими выборами

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Турции довело до сведения граждан Азербайджанской Республики, постоянно или временно проживающих, работающих и получающих образование в Турецкой Республике, что 7 февраля 2024 года состоятся внеочередные президентские выборы в Азербайджанской Республики.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в официальном аккаунте посольства Азербайджана в Турции в социальной сети X.

"В целях включения в список избирателей граждан Азербайджанской Республики, достигших 18-летнего возраста, обладающих активным избирательным правом, посольство Азербайджанской Республики в Турецкой Республике обращается с просьбой предоставить до 29 декабря 2023 года на адрес электронной почты [email protected] следующую информацию:

1. Фамилия, имя, отчество;

2. Дата рождения;

3. Адрес постоянного или временного проживания в Турецкой Республике;

4. Контактная информация (телефон, электронная почта)", - отмечается в публикации.

Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане, которые пройдут 7 февраля 2024 года.

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