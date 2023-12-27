Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О банках"

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О банках".

Как сообщает в среду Trend, согласно документу, статья 82.1.7 закона "О банках" изложена в следующей редакции:

"Налоги в государственный бюджет, взносы обязательного государственного социального страхования и взносы по страхованию от безработицы во внебюджетные государственные фонды, а также суммы, подлежащие уплате в фонд обязательного медицинского страхования по взносам на обязательное медицинское страхование".

Данный закон вступает в силу с 1 января 2024 года.