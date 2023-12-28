В Азербайджане внесены изменения в закон "Об электроэнергетике"

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике"".

Как сообщает в четверг Trend, согласно изменениям, запрещается подключение к электрической сети строительных объектов, на строительство которых согласно Градостроительному и строительному кодексу Азербайджанской Республики требуется разрешение, а также объекты строительства, подлежащие уведомительному производству, но построенные или строящиеся без основания, предусмотренного статьей 80.4 настоящего кодекса.