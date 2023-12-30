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Джейхун Байрамов встретился с сотрудниками посольства, объявленными Францией персонами нон грата

Политика Материалы 30 декабря 2023 22:15 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов встретился с сотрудниками посольства, объявленными Францией персонами нон грата

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 30 декабря министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с сотрудниками посольства Азербайджана во Франции, которые 27 декабря были объявлены Французской Республикой персонами нон грата без каких-либо оснований.

Как сообщили Trend в пресс-службе МИД, министр Джейхун Байрамов поблагодарил сотрудников посольства за эффективную дипломатическую работу.

Он заявил, что этот шаг является еще одним ударом французской стороны по нынешним двусторонним отношениям между Азербайджаном и Францией. Министр отметил, что причиной сложившейся в двусторонних отношениях напряженности является французская сторона, предпринявшая необоснованные шаги против Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов пожелал сотрудникам посольства успехов в их дальнейшей дипломатической деятельности.

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