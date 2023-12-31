Президент Ильхам Алиев: Сегодня «Железный кулак» является символом нашего единства

БАКУ /Trend/ - Сегодня «Железный кулак» является символом нашего единства.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Сегодня азербайджанцы всего мира по праву гордятся независимым Азербайджаном. Сегодня азербайджанцы мира отмечают День солидарности азербайджанцев мира с совершенно новым настроением. Вот уже три года азербайджанцы мира, как и весь азербайджанский народ, живут с чистой совестью, с гордо поднятой головой.

Наша историческая Победа – Победа во Второй Карабахской войне, антитеррористическая операция, освобождение от оккупантов, падение сепаратистского режима по праву сплотили всех азербайджанцев, объединили их в единый кулак. «Железный кулак» стал символом летописи нашей Победы. Сегодня «Железный кулак» одновременно является символом нашего единства. И хочу заверить азербайджанский народ, азербайджанцев всего мира, что «Железный кулак» всегда будет на месте", - сказал глава государства.