БАКУ/Trend/- МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану в связи с жертвами в результате двух взрывов в провинции Керман, сообщает Trend.

«Мы выражаем искренние соболезнования семьям жертв теракта в иранской провинции Керман и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как страна, пострадавшая от терроризма, Азербайджан осуждает все его формы и проявления», - говорится в заявлении, опубликованном на странице министерства в соцсети X.

Отметим, что сегодня в провинции Керман на юго-востоке Ирана во время шествия в связи с годовщиной гибели иранского генерала Касема Сулеймани прогремели два взрыва.

В результате взрывов не менее 103 человек погибли и 211 получили ранения.

Иранский генерал Касем Сулеймани погиб в результате авиаудара ВВС США в 2020 году в Ираке.