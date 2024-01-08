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Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 8 января 2024 17:38 (UTC +04:00)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 8 января Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
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