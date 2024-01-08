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Президент Объединенных Арабских Эмиратов посетил Аллею шехидов в Баку (ФОТО)

Политика Материалы 8 января 2024 18:30 (UTC +04:00)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов посетил Аллею шехидов в Баку (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике, 8 января посетил Аллею шехидов в Баку, где почтил память героических сыновей, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Родины, сообщает Trend.

Президент Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян возложил венок перед памятником "Вечный огонь".

Затем Президент Объединенных Арабских Эмиратов осмотрел панораму столицы Азербайджана с самой высокой точки города, ему была предоставлена подробная информация об истории Аллеи шехидов и проведенных в городе работах по благоустройству.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов посетил Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов посетил Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов посетил Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов посетил Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов посетил Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
Президент Объединенных Арабских Эмиратов посетил Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
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