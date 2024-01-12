Назначен координатор наблюдателей от МПА СНГ на президентских выборах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Координатором группы международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ на внеочередных президентских выборах в Азербайджане назначен заместитель председателя Сената парламента Республики Казахстан Жакып Асанов.

Как передает в пятницу Trend, соответствующее распоряжение подписала председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Кандидатуру Ж.Асанова выдвинул Сенат парламента Республики Казахстан.

В настоящий момент формируется группа наблюдателей из представителей парламентов государств - участников МПА СНГ, должностных лиц МПА СНГ и экспертов Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ.

Отметим, что 7 февраля 2024 года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. На сегодняшний день 17 человек обратились за подтверждением выдвижения своей кандидатуры на пост президента. Число зарегистрированных кандидатов в президенты достигло 7 человек.

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