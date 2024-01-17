Каждый азербайджанец сделает правильный выбор на президентских выборах - Бахтияр Алиев

БАКУ /Trend/ - 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. Эти выборы впервые проводятся после полного обеспечения территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики. Сегодняшний исторический путь к этим выборам, азербайджанский народ прошел за 30 лет. Успешная политика, начатая великим лидером Гейдаром Алиевым в 1993 году является прагматичной и направленной на обеспечение счастливой, процветающей и безопасной жизни азербайджанского народа.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по науке и образованию Бахтияр Алиев.

Он отметил, что продолжение этой безальтернативной политики, было судьбоносным вопросом для вновь обретшего независимость Азербайджанского государства. Ведь политическая преемственность является решающим фактором в укреплении государства.

"Азербайджан в 1991-1993 годах испытывал эту проблему и видел ее тяжелые последствия. Азербайджанский народ не забыл об этих горечях истории и прекрасно помнит, как Гейдар Алиев, вернувшись к власти в 1993 году, вместе с народом предотвратил и братскую резню, и разрушение государственности. Президентские выборы 2003 года были очередным историческим испытательным периодом для нашего государства. Избрание политического лидера, который смог бы предотвратить все эти опасности, тесно сплотить вокруг себя народ, сохранить и уверенно развивать национальные интересы, государственность и вести страну вперед в светлое будущее, было исторической необходимостью того времени", - сказал он.

Б.Алиев упомянул, что в тот решающий момент истории азербайджанский народ, выразив безграничную веру и доверие выдающемуся государственному деятелю Ильхаму Алиеву, который продолжает и развивает политику общенационального лидера Гейдара Алиева, направленную на счастливое будущее нашего народа, в 2003 году избрал его Президентом страны, и это было торжеством преданности народа политике великого лидера и его воле.

"Если мы посмотрим на динамику поддержки Ильхама Алиева азербайджанским народом на президентских выборах, то увидим, что на каждых последующих выборах Ильхам Алиев набирал больше голосов и является единым национальным лидером народа. На президентских выборах 15 октября 2003 года более 76 процентов избирателей проголосовали за Ильхама Алиева, на выборах 15 октября 2008 года - 88,73 процента, на выборах 9 октября 2013 года - 84,54 процента, на выборах 11 апреля 2018 года - 86,02 процента. Все это говорит о том, что вера и доверие народа к Президенту Ильхаму Алиеву безграничны и непоколебимы! Эту всенародную любовь он заслужил за беспрецедентные исторические заслуги перед своим народом и государством", - отметил он.

Б.Алиев подчеркнул, что во время 20-летнего периода руководства страной Президент Ильхам Алиев привнес в политическую систему Азербайджана модель политической деятельности, основанной на логических суждениях и аналитическом анализе, политический реализм, служащий национальным целям, а также политическую культуру, стандарт политической морали и пример национальной политической этики.

По его словам, государственная программа развития регионов, утвержденная Президентом Ильхамом Алиевым в 2004 году, диверсификация экономики, формирование человеческого капитала, создание производств на основе новых технологий и другие реформы в короткие сроки принесли свои плоды.

"Достаточно отметить, что в 2006 году Азербайджан поднялся на первое место в мире по темпам роста реального ВВП на 32,5 процента. Конечно, это чудо экономического развития было главной темой, которую страны мира обсуждали в то время. Но это было только начало. Концепция успешного развития, начатая Президентом Ильхамом Алиевым, позволила увеличить средства государственного бюджета до примерно 3 миллиардов долларов США в 2003 году, а в 2023 году - примерно до 38 миллиардов долларов США.

В результате сбалансированной внешней политики Президента Ильхама Алиева, ориентированной на национальные интересы, Азербайджанская Республика за короткий срок повысила свой авторитет в системе международных отношений и превратилась в мощный политический актор мирового порядка. Избрание Азербайджана в 2011 году непостоянным членом Совета Безопасности ООН, завоевав доверие 155 стран, также явилось показателем растущего авторитета нашей страны на международной арене и быстрого экономического развития. В то же время, Азербайджан в 2016 году единогласным решением лидеров Движения неприсоединения (ДН) был избран председателем ДН на 2019-2022 годы. В период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, которое является вторым по величине учреждением после Генеральной Ассамблеи ООН и объединяет 120 стран, были выдвинуты новые инициативы, значительно возросла роль организации в управлении и проектировании процессов, происходящих в мире", - сказал он.

Б.Алиев упомянул также о реализуемых Азербайджаном крупных экономическим проектах, превративших страну в один из крупнейших транспортных узлов, играющих решающую роль в экономической жизни современного мира.

"Коридор "Восток-Запад" - наиболее эффективная и функциональная транспортная система с точки зрения транзитных грузоперевозок. Наряду с этим, Азербайджан играет активную роль в создании новых транспортных коридоров, что является одним из основных факторов, определяющих экономическое развитие страны.

В результате масштабной работы, системных и последовательных мер, глубоких реформ, проведенных под руководством Президента Ильхама Алиева, в настоящее время Азербайджан является политически и макроэкономически стабильной, безопасной страной, политическим, экономическим и культурным центром региона, инициатором и активным участником крупномасштабных энергетических, транспортных и инфраструктурных проектов, надежным партнером в обеспечении энергетической безопасности Европы, членом мирового космического семейства, важным транзитным узлом", - добавил он.

Он также подчеркнул, что, как отмечают и зарубежные эксперты, Азербайджанская Республика, проводящая независимую политику, основанную на взаимном доверии и национальных интересах, сегодня является примером и пространством политической стабильности, мира, прогресса, толерантности на международной арене.

"Президент Ильхам Алиев во всех своих выступлениях отмечал, что наша главная цель, вопрос, который мы должны решить - обеспечение территориальной целостности и суверенитета страны, и все меры, которые мы предпринимаем, направлены на решение этой судьбоносной проблемы. Поэтому наряду с внешней политикой, экономическим развитием стремительно осуществлялось и строительство современной армии. Вооруженные силы Азербайджана, сформированные и развивающиеся благодаря исключительным заслугам общенационального лидера Гейдара Алиева, в результате планомерной и последовательной работы под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева вошли в число 50 сильнейших армий мира. Вооруженные силы Азербайджана оснащаются различными видами военной техники, бронетехники, беспилотных летательных аппаратов и стрелкового оружия. Все это было неотъемлемой частью реформ, проводимых для обеспечения исторической победы.

Вооруженные силы Азербайджана под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева одержали историческую победу в 44-дневной Отечественной войне. Восстановление нарушенной почти 30 лет территориальной целостности страны и освобождение города Шуша, считающейся колыбелью культуры азербайджанского народа, является вершиной победы Президента Ильхама Алиева. Благодаря решимости Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, единству народа и силе азербайджанской армии, в результате начавшейся 27 сентября 2020 года 44-дневной Отечественной войны и 23-часовых антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных 19-20 сентября 2023 года на территории Карабаха, раз и навсегда был искоренен армянский сепаратизм в Азербайджане, восстановлена территориальная целостность и суверенитет страны", - сказал он.

Б.Алиев добавил, что Президент Ильхам Алиев - полководец-победитель, который благодаря своей решительности и армии Азербайджана разрушил армянские мифы в 44-дневной Отечественной войне, показав всему миру, что истинные воины, отважные солдаты и офицеры – это азербайджанские герои, которые, поднявшись по крутым скалам, освободили родную крепость Шушу и вписали в историю дату Победы - 8 ноября. Наряду с этим, он отметил, что у армян исторически не было ни государства, ни армии, ни героических воинов.

Он также подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев, добившись консолидации народа вокруг себя, обеспечения гражданской солидарности, осуществил последовательные политические, экономические и социальные реформы и устойчивое экономическое развитие, положил конец почти 30-летней оккупации Карабаха Арменией на поле боя и полностью восстановил территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики.

"Сегодня Азербайджанская Республика создала новую геополитическую реальность в регионе и играет решающую роль в построении новых политических и экономических отношений в соответствии с этой реальностью.

Экономическое развитие страны было обеспечено, несмотря на пандемию COVID-19 и 44-дневную Отечественную войну. Была обеспечена социальная защита населения, его здоровье, безопасность и обороноспособность страны.

Предварительный сравнительный анализ пути развития Азербайджана за последние 20 лет показывает, что в результате последовательно проводимой государством политики диверсификации экономики, с одной стороны, обеспечивается устойчивое и постоянное развитие страны, а с другой стороны - устраняется зависимость государства и населения от нефтяного сектора.

Жизнь показала, что политическая воля Президента Ильхама Алиева, обеспечивающая проведение масштабных реформ, продуманная новая модель экономического развития и инновационная, гибкая система управления обеспечили достижение поставленных целей.

Сегодня азербайджанский народ под мудрым руководством Президента Ильхама Алиева укрепляет современное Азербайджанское государство, отвечающее вызовам тысячелетия. Азербайджан является правовым, демократическим государством, основные права и свободы человека полностью обеспечены. Азербайджанская Республика уверенно движется вперед на пути демократического развития. И каждый должен раз и навсегда понимать, что на любые действия, направленные против национальных интересов, независимости и территориальной целостности Азербайджана, будет немедленно дан решительно адекватный ответ", - сказал он.

Б.Алиев отметил, что Президент Ильхам Алиев осуществляет новый этап строительства современного Азербайджанского государства.

"Президент Ильхам Алиев, встречаясь с бывшими вынужденными переселенцами в построенных для них новых городках и поселках, говорил: "Мы делаем все для того, чтобы вы жили хорошо и комфортно. Но еще более прекрасные города и поселки мы построим после освобождения наших земель от оккупации Армении, и мы обязательно это сделаем". Утверждение программы I Великого возвращения и быстрое восстановление освобожденных от оккупации территорий на основе новейших технологий-проекта"Умный город" и "Умное село" - яркий пример того, как глава государства держит данное им слово. В настоящее время в пять населенных пунктов вернулись бывшие вынужденные переселенцы, и они принимают активное участие в возрождении родного края в своих красивых и уютных домах. К 2026 году 140 000 бывших вынужденных переселенцев вернутся на родину, в восстановленные и ставшие раем Карабах и Восточный Зангезур, где начнут новую жизнь. Все это еще раз показывает, что азербайджанский народ является хозяином своей судьбы и под руководством Президента Ильхама Алиева настойчиво стремится к развитию. Политическая воля азербайджанского народа, объединившегося в железный кулак вокруг своего лидера - Победоносного полководца, Президента Ильхама Алиева, непоколебима.

Уверен, что на внеочередных президентских выборах, которые состоятся 7 февраля 2024 года, каждый азербайджанец проголосует за выдающегося государственного деятеля, основателя современного могущественного Азербайджана Ильхама Алиева, и наше государство под его руководством достигнет новых грандиозных успехов, вступив в эпоху Великого возрождения", - заключил Б.Алиев.

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