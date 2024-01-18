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На президентских выборах общественность Азербайджана сделает свой выбор во имя более сильного государства - раввин Замир Исаев

Политика Материалы 18 января 2024 14:31 (UTC +04:00)
На президентских выборах общественность Азербайджана сделает свой выбор во имя более сильного государства - раввин Замир Исаев

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - На внеочередных президентских выборах общественность Азербайджана сделает свой выбор во имя более сильного государства.

Как сообщает в четверг Trend, со ссылкой на Secki-2024.az, об этом заявил председатель религиозной общины грузино-сефардских евреев Азербайджана, раввин Замир Исаев.

Он отметил, что возглавляемая им община приветствует решение о проведении внеочередных президентских выборов.

"В президентских выборах, назначенных на 7 февраля этого года, как всегда, будут активно участвовать граждане Азербайджана еврейского происхождения.

Эти выборы будут способствовать дальнейшему развитию нашего общества и государства", - добавил раввин.

Замир Исаев уверен, что достижения Азербайджана будут успешно продолжены.

В заключение Замир Исаев призвал членов общины, председателем которой он является, принять активное участие в выборах.

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