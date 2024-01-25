В связи с выборами в Азербайджане созданы избирательный участок и участковая комиссия в посольстве в США

БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения избирательного права граждан Азербайджана, проживающих в США, на президентских выборах в Азербайджане, назначенных на 7 февраля этого года, посольством страны в США проводится соответствующая работа.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в ответ на запрос сайта secki-2024.az сказали в посольстве Азербайджана в США.

Было отмечено, что в соответствии со статьей 36 Избирательного кодекса в посольстве Азербайджана в США создан избирательный участок, избраны председатель, секретари и члены участковой избирательной комиссии.

В связи с обеспечением избирательного права граждан Азербайджана, достигших 18-летнего возраста, постоянно проживающих за пределами страны или находящихся в длительной зарубежной командировке, посольством был подготовлен и представлен в Центральную избирательную комиссию список избирателей.

В соответствии с законодательством, голосование на выборах Президента Азербайджана, будет проходить в США 7 февраля в 08:00-19:00 по местному времени.

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