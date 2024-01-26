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23 зарубежных СМИ подали заявки в связи с наблюдением за президентскими выборами в Азербайджане - ЦИК

Политика Материалы 26 января 2024 17:26 (UTC +04:00)
23 зарубежных СМИ подали заявки в связи с наблюдением за президентскими выборами в Азербайджане - ЦИК

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 23 зарубежных медиа-структуры подали заявки в связи с наблюдением за президентскими выборами в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на secki-2024.az, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании организации.

По его словам, до сих пор 61 сотрудник 23 медиа-структур из Японии, Турции, Германии, Италии, России и еще ряда стран обратился в ЦИК в связи с наблюдением за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.

Панахов подчеркнул высокий интерес иностранных СМИ к внеочередным президентским выборам в стране.

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