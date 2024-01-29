В Нидерландах гарантируется избирательное право граждан Азербайджана - Эльхан Миргашимли

БАКУ /Trend/ - Право голоса гражданам Азербайджана, проживающим в Нидерландах, обеспечивается в полной мере. На внеочередных президентских выборах, назначенных на 7 февраля, граждане Азербайджана будут свободно пользоваться своим правом голоса.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в сообщении сайту secki-2024.az сообщил координатор Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии, глава "Азербайджанского дома в Нидерландах" Эльхан Миргашимли.

Координатор отметил, что посольство Азербайджана проводит широкую просветительскую работу в связи с президентскими выборами. В данном процессе с посольством сотрудничают и диаспорские организации.

"Мы призываем наших граждан активно участвовать в выборах. Работа по повышению осведомленности проводится посредством живых контактов и через социальные сети. Избирательный участок расположен в здании посольства Азербайджана в Гааге. Мы верим, что в день выборов все наши граждане придут на избирательный участок и проголосуют за достойного кандидата", - отметил Э.Миргашимли.

Э.Миргашимли подчеркнул, что назначенные на 7 февраля президентские выборы являются одним из важных событий в истории Азербайджана.

"Президентские выборы, которые пройдут впервые после полного восстановления суверенитета Азербайджана, пройдут на всей территории республики. Считаю, что Азербайджан 7 февраля подаст миру пример демократических выборов. Наш опыт выборов, наличие совершенного избирательного законодательства, развитие демократических традиций в стране дают основания говорить об этом", - добавил он.

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