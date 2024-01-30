Президентские выборы имеют большое значение для будущего Азербайджана - раввин Шмуэль Симан Тов

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане, назначенные на 7 февраля, имеют большое значение для будущего страны.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сайту Secki-2024.az заявил главный раввин Тель-Авивских горских евреев и глава общины Шмуэль Давид Ехуда Симан Тов.

Он отметил, что предстоящие внеочередные президентские выборы имеют серьезное значение с точки зрения будущего и экономического развития Азербайджанского государства.

"Азербайджан впервые идет на президентские выборы как государство, полностью восстановившее свою территориальную целостность и суверенитет, и это первый случай в истории независимого Азербайджана. В целом, как мы видели в последние десятилетия, все выборы в Азербайджане придают силу и высокий моральный дух кандидату, избранному народом, чтобы этот человек сделал все возможное для обеспечения будущего своего государства и благополучия своего народа", - отметил Ш.Симан Тов.

По его словам, несмотря на то, что он живет за границей, он также внимательно следит за выборами в Азербайджане.

Главный раввин выразил уверенность в том, что президент, избранный азербайджанским народом на этих выборах, будет развивать страну во всех сферах, поднимать ее на более высокие ступени среди государств мира.

"Мое пожелание азербайджанскому народу, чтобы больше никогда не было войн. Пусть граждане живут в мире и спокойствии, и пусть благосостояние каждого улучшается с каждым днем", - добавил он.

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