Стали известны избирательные участки в Азербайджане с установленными веб-камерами

БАКУ /Trend/ - Опубликован список избирательных участков, где установлены веб-камеры для наблюдения за ходом внеочередных президентских выборов в Азербайджане, назначенных на 7 февраля.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Было отмечено, что в общей сложности на 1000 избирательных участках в 119 избирательных округах были установлены веб-камеры.

Представляем читателям подробный список:

Порядковый номер и название избирательного округа Порядковые номера избирательных участков с установленными веб-камерами 1 – Шарур - Садарак 12, 15, 17, 21, 36 2 – Шарур – Кянгярли 1, 4, 5, 6, 7, 43, 49 3 – Бабек – Шахбуз – Кянгярли 1, 2, 3, 20, 23, 37, 40 4 – город Нахчыван 10, 12, 15, 17 5 – Бабек – Нахчыван – Джульфа 20, 29, 33, 34, 38 6 – Ордубад – Джульфа 1, 2, 3, 4, 6, 44, 55 7 – Сабаил 2, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 31, 37 8 – Бинагади I 3, 4, 7, 8, 18, 19, 26, 30, 32, 35 9 – Бинагади II 6, 8, 10, 14, 17, 18, 20, 25, 32, 34 10 – Бинагади III 3, 5, 13, 16, 21, 32, 37 11 – Бинагади – Гарадаг 14, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 41 12 – Хазар I 1, 7, 16, 19, 21, 27, 34 13 – Хазар II 4, 5, 9, 15 14 – Хазар – Пираллахи 1, 3, 7, 14, 19, 26, 32, 36, 37 15 – Ясамал I 3, 4, 9, 11, 16, 17, 18, 22, 30, 33 16 – Ясамал II 1, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 31, 32 17 – Ясамал III 1, 2, 3, 5, 8, 12, 26, 27, 37, 38 18 – Нариманов – Низами – Бинагади 2, 3, 6, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 29 19 – Нариманов I 2, 6, 7, 9, 13, 16, 20, 24, 26, 28, 36 20 – Нариманов II 1, 4, 5, 7, 8, 16, 21, 25, 26, 33 21 – Насими – Бинагади 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 18, 27, 28 22 – Насими – Ясамал 2, 5, 13, 14, 15, 17, 20, 34, 37 23 – Насими – Сабаил 2, 11, 12, 13, 15, 17, 26, 27, 29, 32, 35, 37 24 – Низами I 3, 7, 9, 11, 14, 22, 27, 30, 31, 34 25 – Низами II 2, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 26, 27, 30 26 – Сабунчи I 6, 8, 13, 17, 23, 25, 29, 32 27 – Сабунчи II 2, 4, 22, 24, 26, 27, 33, 34 28 – Сабунчи III 2, 5, 7, 12, 19, 22, 27 29 – Сабунчи IV 2, 3, 14, 22, 25, 26, 27 30 – Сураханы I 3, 6, 9, 13, 15, 16, 24, 37 31 – Сураханы II 4, 6, 8, 12, 19, 22, 27, 34, 38, 39 32 – Сураханы III 1, 4, 13, 15, 17, 18, 20, 36, 38, 39, 42 33 – Хатаи I 4, 11, 12, 14, 22, 23, 26, 28, 30, 37 34 – Хатаи II 2, 7, 9, 13, 15, 18, 22, 24, 28, 33 35 – Хатаи III 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 22, 40 36 – Хатаи – Suraxanı 1, 6, 10, 12, 14, 15, 21, 23, 30, 37 37 – Гарадаг 5, 7, 20, 28, 30, 32, 34 38 – Гянджа I 2, 5, 9, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 29, 30, 33 39 – Гянджа II 6, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 20, 25, 28, 32 40 – Гянджа III 2, 3, 5, 8, 13, 15, 16, 20, 23, 32 41 – Гянджа – Самух – Геранбой 6, 10, 12, 14, 17, 19, 38, 39 42 – Сумгайыт I 7, 9, 18, 27, 32, 35, 41 43 – Сумгайыт II 2, 6, 9, 15, 20, 22, 29, 30, 36 44 – Сумгайыт III 4, 9, 14, 18, 21, 34, 35, 36 45 – Сумгайыт IV 3, 7, 18, 30, 36, 37 46 – Сумгайыт V 8, 10, 24, 28, 29 47 – Сумгайыт – Абшерон – Гарадаг 1, 2, 24, 26, 34, 35, 36 48 – Абшерон I 2, 4, 5, 9, 13 49 – Абшерон II 2, 10, 11, 14, 15, 18 50 – Абшерон III 1, 9, 13 51 – Ширван 9, 12, 15, 17, 19, 20, 26, 29, 30, 32, 34 52 – Евлах 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 35 53 – Евлах – Мингячевир 6, 10, 21, 25, 30, 46, 49 54 – Мингячевир 4, 5, 9, 12, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28 55 – Сиязань – Губа – Хызы 1, 2, 3, 4, 8, 69 56 – Шабран – Хачмаз 1, 2, 3, 4, 7 57 – город Хачмаз 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 47, 48 58 – село Хачмаз 2, 4, 7, 8, 9, 16, 20, 32, 33, 46 59 – Губа 5, 16, 22, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 63 60 – Губа – Гусар 13, 15, 20, 29, 34, 36, 39, 42, 43 61 – Гусар 1, 7, 8, 18, 27, 33, 38, 46, 58, 60 62 – Кюрдемир 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 18 63 – Гаджигабул – Кюрдемир 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 64 – Сальян 1, 8, 10, 21, 23, 43 65 – Сальян – Билясувар – Нефтчала 4, 5, 6, 9, 30, 32, 37, 40, 42 66 – Саатлы 4, 5, 8, 19, 20, 35, 37 67 – Сабирабад 4, 11, 12, 23 68 – Сабирабад –Ширван 1, 2, 4, 10, 35, 51, 56 69 – Билясувар 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 21, 34 70 – Нефтчала 3, 11, 12, 17, 35 71 – город Джалилабад 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 19, 23, 24, 37, 43, 53 72 – село Джалилабад 2, 3, 8, 13, 38 73 – Масаллы – Джалилабад 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 21, 28, 39, 43 74 – Масаллы 15, 22, 44, 49 75 – Ярдымлы – Масаллы 1, 2, 39, 45, 66 76 – Лянкяран – Масаллы 1, 15, 18, 27, 39, 41, 43 77 – город Лянкяран 3, 4, 5, 7, 8, 11, 15, 16, 19, 24, 30, 31, 34 78 – село Лянкяран 2, 33, 39, 42, 44 79 – Астара 1, 2, 3, 4, 6, 8, 20, 22, 26, 35, 36 80 – Лерик – Астара 1, 2, 3, 20, 74, 113, 123 81 – Имишли 2, 3, 8, 10, 11, 42 82 – Имишли – Саатлы 1, 3, 8, 37 83 – Бейлаган 3, 6, 15, 18, 41, 56, 58 84 – Физули 13, 18, 19, 33, 36, 37, 40 85 – Физули – Агджабеди 39, 41, 51 86 – Агджабеди 2, 3, 7, 8, 11, 13, 27, 47 87 – Гобустан – Шамахы – Исмайыллы 1, 27, 29 88 – Шамахы 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 18, 32, 47, 51 89 – Исмайыллы 1, 2, 4, 23, 26, 38 90 – Агсу 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 32, 33 91 – Гёйчай 7, 18, 29, 32, 36 92 – Гёйчай – Агдаш 6, 7, 8, 13, 15, 20, 21, 33, 34, 37, 39, 40 93 – Агдаш 2, 4, 5, 9, 10, 20, 22, 26, 28, 35 94 – Уджар 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15 ,17, 37, 44 95 – Зярдаб – Кюрдемир – Уджар 1 ,2, 4, 7, 17, 19, 25, 43, 53, 54 96 – Геранбой 1, 2, 4, 35, 37, 45, 47, 55 97 – Тертер – Нафталан – Геранбой 1, 3, 4, 5, 7, 8, 15, 38, 50, 53, 54 98 – Барда – Тертер 5, 22, 42, 47, 50 99 – Барда 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 31, 33 100 – Гёйгёль – Дашкесан – Кяльбаджар 1, 2, 3, 6, 7, 12, 16, 30, 41, 52, 53, 54, 55 101 – Самух – Шамкир 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16 102 – город Шамкир 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 23, 38, 39, 45, 48 103 – село Шамкир 6, 15, 18, 23, 39 104 – Гядабей 18, 20, 25, 34, 35, 36, 38, 45, 51 105 – Товуз– Гядабей 2, 5, 12, 17, 27, 38, 42, 43 106 – Товуз 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 21, 25, 29, 31, 33 107 – Товуз – Газах – Агстафа 2 108 – Агстафа 1, 2, 3, 4, 8, 21, 39, 40 109 – Газах 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 29, 31 110 – Балакен 1, 2, 4, 5, 15, 21, 22, 28 111 – Загатала – Балакен 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 39, 45 112 – Загатала 1, 5, 11, 29, 35 113 – Гах – Шеки 1, 2, 4, 5, 9, 17, 23, 57, 60, 61 114 – город Шеки 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 115 – село Шеки 1, 4, 6, 23, 26, 29, 31, 36, 46 116 – Габала 2, 3, 4, 5, 7, 9, 17, 22, 23 117 – Огуз – Габала - Шеки 21, 25, 31, 32, 33, 34, 51, 54 118 – город Агдам 1, 52 119 – село Агдам 21, 35

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