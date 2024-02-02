Стали известны избирательные участки в Азербайджане с установленными веб-камерами

БАКУ /Trend/ - Опубликован список избирательных участков, где установлены веб-камеры для наблюдения за ходом внеочередных президентских выборов в Азербайджане, назначенных на 7 февраля.
Об этом в пятницу сообщили Trend в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.
Было отмечено, что в общей сложности на 1000 избирательных участках в 119 избирательных округах были установлены веб-камеры.
Представляем читателям подробный список:
|
Порядковый номер и название избирательного округа
|
Порядковые номера избирательных участков с установленными веб-камерами
|
1 – Шарур - Садарак
|
12, 15, 17, 21, 36
|
2 – Шарур – Кянгярли
|
1, 4, 5, 6, 7, 43, 49
|
3 – Бабек – Шахбуз – Кянгярли
|
1, 2, 3, 20, 23, 37, 40
|
4 – город Нахчыван
|
10, 12, 15, 17
|
5 – Бабек – Нахчыван – Джульфа
|
20, 29, 33, 34, 38
|
6 – Ордубад – Джульфа
|
1, 2, 3, 4, 6, 44, 55
|
7 – Сабаил
|
2, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 31, 37
|
8 – Бинагади I
|
3, 4, 7, 8, 18, 19, 26, 30, 32, 35
|
9 – Бинагади II
|
6, 8, 10, 14, 17, 18, 20, 25, 32, 34
|
10 – Бинагади III
|
3, 5, 13, 16, 21, 32, 37
|
11 – Бинагади – Гарадаг
|
14, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 41
|
12 – Хазар I
|
1, 7, 16, 19, 21, 27, 34
|
13 – Хазар II
|
4, 5, 9, 15
|
14 – Хазар – Пираллахи
|
1, 3, 7, 14, 19, 26, 32, 36, 37
|
15 – Ясамал I
|
3, 4, 9, 11, 16, 17, 18, 22, 30, 33
|
16 – Ясамал II
|
1, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 31, 32
|
17 – Ясамал III
|
1, 2, 3, 5, 8, 12, 26, 27, 37, 38
|
18 – Нариманов – Низами – Бинагади
|
2, 3, 6, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 29
|
19 – Нариманов I
|
2, 6, 7, 9, 13, 16, 20, 24, 26, 28, 36
|
20 – Нариманов II
|
1, 4, 5, 7, 8, 16, 21, 25, 26, 33
|
21 – Насими – Бинагади
|
1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 18, 27, 28
|
22 – Насими – Ясамал
|
2, 5, 13, 14, 15, 17, 20, 34, 37
|
23 – Насими – Сабаил
|
2, 11, 12, 13, 15, 17, 26, 27, 29, 32, 35, 37
|
24 – Низами I
|
3, 7, 9, 11, 14, 22, 27, 30, 31, 34
|
25 – Низами II
|
2, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 26, 27, 30
|
26 – Сабунчи I
|
6, 8, 13, 17, 23, 25, 29, 32
|
27 – Сабунчи II
|
2, 4, 22, 24, 26, 27, 33, 34
|
28 – Сабунчи III
|
2, 5, 7, 12, 19, 22, 27
|
29 – Сабунчи IV
|
2, 3, 14, 22, 25, 26, 27
|
30 – Сураханы I
|
3, 6, 9, 13, 15, 16, 24, 37
|
31 – Сураханы II
|
4, 6, 8, 12, 19, 22, 27, 34, 38, 39
|
32 – Сураханы III
|
1, 4, 13, 15, 17, 18, 20, 36, 38, 39, 42
|
33 – Хатаи I
|
4, 11, 12, 14, 22, 23, 26, 28, 30, 37
|
34 – Хатаи II
|
2, 7, 9, 13, 15, 18, 22, 24, 28, 33
|
35 – Хатаи III
|
2, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 22, 40
|
36 – Хатаи – Suraxanı
|
1, 6, 10, 12, 14, 15, 21, 23, 30, 37
|
37 – Гарадаг
|
5, 7, 20, 28, 30, 32, 34
|
38 – Гянджа I
|
2, 5, 9, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 29, 30, 33
|
39 – Гянджа II
|
6, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 20, 25, 28, 32
|
40 – Гянджа III
|
2, 3, 5, 8, 13, 15, 16, 20, 23, 32
|
41 – Гянджа – Самух – Геранбой
|
6, 10, 12, 14, 17, 19, 38, 39
|
42 – Сумгайыт I
|
7, 9, 18, 27, 32, 35, 41
|
43 – Сумгайыт II
|
2, 6, 9, 15, 20, 22, 29, 30, 36
|
44 – Сумгайыт III
|
4, 9, 14, 18, 21, 34, 35, 36
|
45 – Сумгайыт IV
|
3, 7, 18, 30, 36, 37
|
46 – Сумгайыт V
|
8, 10, 24, 28, 29
|
47 – Сумгайыт – Абшерон – Гарадаг
|
1, 2, 24, 26, 34, 35, 36
|
48 – Абшерон I
|
2, 4, 5, 9, 13
|
49 – Абшерон II
|
2, 10, 11, 14, 15, 18
|
50 – Абшерон III
|
1, 9, 13
|
51 – Ширван
|
9, 12, 15, 17, 19, 20, 26, 29, 30, 32, 34
|
52 – Евлах
|
2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 35
|
53 – Евлах – Мингячевир
|
6, 10, 21, 25, 30, 46, 49
|
54 – Мингячевир
|
4, 5, 9, 12, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28
|
55 – Сиязань – Губа – Хызы
|
1, 2, 3, 4, 8, 69
|
56 – Шабран – Хачмаз
|
1, 2, 3, 4, 7
|
57 – город Хачмаз
|
1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 47, 48
|
58 – село Хачмаз
|
2, 4, 7, 8, 9, 16, 20, 32, 33, 46
|
59 – Губа
|
5, 16, 22, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 63
|
60 – Губа – Гусар
|
13, 15, 20, 29, 34, 36, 39, 42, 43
|
61 – Гусар
|
1, 7, 8, 18, 27, 33, 38, 46, 58, 60
|
62 – Кюрдемир
|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 18
|
63 – Гаджигабул – Кюрдемир
|
1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12
|
64 – Сальян
|
1, 8, 10, 21, 23, 43
|
65 – Сальян – Билясувар – Нефтчала
|
4, 5, 6, 9, 30, 32, 37, 40, 42
|
66 – Саатлы
|
4, 5, 8, 19, 20, 35, 37
|
67 – Сабирабад
|
4, 11, 12, 23
|
68 – Сабирабад –Ширван
|
1, 2, 4, 10, 35, 51, 56
|
69 – Билясувар
|
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 21, 34
|
70 – Нефтчала
|
3, 11, 12, 17, 35
|
71 – город Джалилабад
|
1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 19, 23, 24, 37, 43, 53
|
72 – село Джалилабад
|
2, 3, 8, 13, 38
|
73 – Масаллы – Джалилабад
|
1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 21, 28, 39, 43
|
74 – Масаллы
|
15, 22, 44, 49
|
75 – Ярдымлы – Масаллы
|
1, 2, 39, 45, 66
|
76 – Лянкяран – Масаллы
|
1, 15, 18, 27, 39, 41, 43
|
77 – город Лянкяран
|
3, 4, 5, 7, 8, 11, 15, 16, 19, 24, 30, 31, 34
|
78 – село Лянкяран
|
2, 33, 39, 42, 44
|
79 – Астара
|
1, 2, 3, 4, 6, 8, 20, 22, 26, 35, 36
|
80 – Лерик – Астара
|
1, 2, 3, 20, 74, 113, 123
|
81 – Имишли
|
2, 3, 8, 10, 11, 42
|
82 – Имишли – Саатлы
|
1, 3, 8, 37
|
83 – Бейлаган
|
3, 6, 15, 18, 41, 56, 58
|
84 – Физули
|
13, 18, 19, 33, 36, 37, 40
|
85 – Физули – Агджабеди
|
39, 41, 51
|
86 – Агджабеди
|
2, 3, 7, 8, 11, 13, 27, 47
|
87 – Гобустан – Шамахы – Исмайыллы
|
1, 27, 29
|
88 – Шамахы
|
1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 18, 32, 47, 51
|
89 – Исмайыллы
|
1, 2, 4, 23, 26, 38
|
90 – Агсу
|
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 32, 33
|
91 – Гёйчай
|
7, 18, 29, 32, 36
|
92 – Гёйчай – Агдаш
|
6, 7, 8, 13, 15, 20, 21, 33, 34, 37, 39, 40
|
93 – Агдаш
|
2, 4, 5, 9, 10, 20, 22, 26, 28, 35
|
94 – Уджар
|
3, 4, 5, 6, 7, 12, 15 ,17, 37, 44
|
95 – Зярдаб – Кюрдемир – Уджар
|
1 ,2, 4, 7, 17, 19, 25, 43, 53, 54
|
96 – Геранбой
|
1, 2, 4, 35, 37, 45, 47, 55
|
97 – Тертер – Нафталан – Геранбой
|
1, 3, 4, 5, 7, 8, 15, 38, 50, 53, 54
|
98 – Барда – Тертер
|
5, 22, 42, 47, 50
|
99 – Барда
|
1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 31, 33
|
100 – Гёйгёль – Дашкесан – Кяльбаджар
|
1, 2, 3, 6, 7, 12, 16, 30, 41, 52, 53, 54, 55
|
101 – Самух – Шамкир
|
1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16
|
102 – город Шамкир
|
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 23, 38, 39, 45, 48
|
103 – село Шамкир
|
6, 15, 18, 23, 39
|
104 – Гядабей
|
18, 20, 25, 34, 35, 36, 38, 45, 51
|
105 – Товуз– Гядабей
|
2, 5, 12, 17, 27, 38, 42, 43
|
106 – Товуз
|
1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 21, 25, 29, 31, 33
|
107 – Товуз – Газах – Агстафа
|
2
|
108 – Агстафа
|
1, 2, 3, 4, 8, 21, 39, 40
|
109 – Газах
|
1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 29, 31
|
110 – Балакен
|
1, 2, 4, 5, 15, 21, 22, 28
|
111 – Загатала – Балакен
|
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 39, 45
|
112 – Загатала
|
1, 5, 11, 29, 35
|
113 – Гах – Шеки
|
1, 2, 4, 5, 9, 17, 23, 57, 60, 61
|
114 – город Шеки
|
1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37
|
115 – село Шеки
|
1, 4, 6, 23, 26, 29, 31, 36, 46
|
116 – Габала
|
2, 3, 4, 5, 7, 9, 17, 22, 23
|
117 – Огуз – Габала - Шеки
|
21, 25, 31, 32, 33, 34, 51, 54
|
118 – город Агдам
|
1, 52
|
119 – село Агдам
|
21, 35
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