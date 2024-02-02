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Стали известны избирательные участки в Азербайджане с установленными веб-камерами

Политика Материалы 2 февраля 2024 13:04 (UTC +04:00)
Стали известны избирательные участки в Азербайджане с установленными веб-камерами

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Опубликован список избирательных участков, где установлены веб-камеры для наблюдения за ходом внеочередных президентских выборов в Азербайджане, назначенных на 7 февраля.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Было отмечено, что в общей сложности на 1000 избирательных участках в 119 избирательных округах были установлены веб-камеры.

Представляем читателям подробный список:

Порядковый номер и название избирательного округа

Порядковые номера избирательных участков с установленными веб-камерами

1 – Шарур - Садарак

12, 15, 17, 21, 36

2 – Шарур – Кянгярли

1, 4, 5, 6, 7, 43, 49

3 – Бабек – Шахбуз – Кянгярли

1, 2, 3, 20, 23, 37, 40

4 – город Нахчыван

10, 12, 15, 17

5 – Бабек – Нахчыван – Джульфа

20, 29, 33, 34, 38

6 – Ордубад – Джульфа

1, 2, 3, 4, 6, 44, 55

7 – Сабаил

2, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 31, 37

8 – Бинагади I

3, 4, 7, 8, 18, 19, 26, 30, 32, 35

9 – Бинагади II

6, 8, 10, 14, 17, 18, 20, 25, 32, 34

10 – Бинагади III

3, 5, 13, 16, 21, 32, 37

11 – Бинагади – Гарадаг

14, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 41

12 – Хазар I

1, 7, 16, 19, 21, 27, 34

13 – Хазар II

4, 5, 9, 15

14 – Хазар – Пираллахи

1, 3, 7, 14, 19, 26, 32, 36, 37

15 – Ясамал I

3, 4, 9, 11, 16, 17, 18, 22, 30, 33

16 – Ясамал II

1, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 31, 32

17 – Ясамал III

1, 2, 3, 5, 8, 12, 26, 27, 37, 38

18 – Нариманов – Низами – Бинагади

2, 3, 6, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 29

19 – Нариманов I

2, 6, 7, 9, 13, 16, 20, 24, 26, 28, 36

20 – Нариманов II

1, 4, 5, 7, 8, 16, 21, 25, 26, 33

21 – Насими – Бинагади

1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 18, 27, 28

22 – Насими – Ясамал

2, 5, 13, 14, 15, 17, 20, 34, 37

23 – Насими – Сабаил

2, 11, 12, 13, 15, 17, 26, 27, 29, 32, 35, 37

24 – Низами I

3, 7, 9, 11, 14, 22, 27, 30, 31, 34

25 – Низами II

2, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 26, 27, 30

26 – Сабунчи I

6, 8, 13, 17, 23, 25, 29, 32

27 – Сабунчи II

2, 4, 22, 24, 26, 27, 33, 34

28 – Сабунчи III

2, 5, 7, 12, 19, 22, 27

29 – Сабунчи IV

2, 3, 14, 22, 25, 26, 27

30 – Сураханы I

3, 6, 9, 13, 15, 16, 24, 37

31 – Сураханы II

4, 6, 8, 12, 19, 22, 27, 34, 38, 39

32 – Сураханы III

1, 4, 13, 15, 17, 18, 20, 36, 38, 39, 42

33 – Хатаи I

4, 11, 12, 14, 22, 23, 26, 28, 30, 37

34 – Хатаи II

2, 7, 9, 13, 15, 18, 22, 24, 28, 33

35 – Хатаи III

2, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 22, 40

36 – Хатаи – Suraxanı

1, 6, 10, 12, 14, 15, 21, 23, 30, 37

37 – Гарадаг

5, 7, 20, 28, 30, 32, 34

38 – Гянджа I

2, 5, 9, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 29, 30, 33

39 – Гянджа II

6, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 20, 25, 28, 32

40 – Гянджа III

2, 3, 5, 8, 13, 15, 16, 20, 23, 32

41 – Гянджа – Самух – Геранбой

6, 10, 12, 14, 17, 19, 38, 39

42 – Сумгайыт I

7, 9, 18, 27, 32, 35, 41

43 – Сумгайыт II

2, 6, 9, 15, 20, 22, 29, 30, 36

44 – Сумгайыт III

4, 9, 14, 18, 21, 34, 35, 36

45 – Сумгайыт IV

3, 7, 18, 30, 36, 37

46 – Сумгайыт V

8, 10, 24, 28, 29

47 – Сумгайыт – Абшерон – Гарадаг

1, 2, 24, 26, 34, 35, 36

48 – Абшерон I

2, 4, 5, 9, 13

49 – Абшерон II

2, 10, 11, 14, 15, 18

50 – Абшерон III

1, 9, 13

51 – Ширван

9, 12, 15, 17, 19, 20, 26, 29, 30, 32, 34

52 – Евлах

2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 35

53 – Евлах – Мингячевир

6, 10, 21, 25, 30, 46, 49

54 – Мингячевир

4, 5, 9, 12, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28

55 – Сиязань – Губа – Хызы

1, 2, 3, 4, 8, 69

56 – Шабран – Хачмаз

1, 2, 3, 4, 7

57 – город Хачмаз

1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 47, 48

58 – село Хачмаз

2, 4, 7, 8, 9, 16, 20, 32, 33, 46

59 – Губа

5, 16, 22, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 63

60 – Губа – Гусар

13, 15, 20, 29, 34, 36, 39, 42, 43

61 – Гусар

1, 7, 8, 18, 27, 33, 38, 46, 58, 60

62 – Кюрдемир

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 18

63 – Гаджигабул – Кюрдемир

1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12

64 – Сальян

1, 8, 10, 21, 23, 43

65 – Сальян – Билясувар – Нефтчала

4, 5, 6, 9, 30, 32, 37, 40, 42

66 – Саатлы

4, 5, 8, 19, 20, 35, 37

67 – Сабирабад

4, 11, 12, 23

68 – Сабирабад –Ширван

1, 2, 4, 10, 35, 51, 56

69 – Билясувар

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 21, 34

70 – Нефтчала

3, 11, 12, 17, 35

71 – город Джалилабад

1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 19, 23, 24, 37, 43, 53

72 – село Джалилабад

2, 3, 8, 13, 38

73 – Масаллы – Джалилабад

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 21, 28, 39, 43

74 – Масаллы

15, 22, 44, 49

75 – Ярдымлы – Масаллы

1, 2, 39, 45, 66

76 – Лянкяран – Масаллы

1, 15, 18, 27, 39, 41, 43

77 – город Лянкяран

3, 4, 5, 7, 8, 11, 15, 16, 19, 24, 30, 31, 34

78 – село Лянкяран

2, 33, 39, 42, 44

79 – Астара

1, 2, 3, 4, 6, 8, 20, 22, 26, 35, 36

80 – Лерик – Астара

1, 2, 3, 20, 74, 113, 123

81 – Имишли

2, 3, 8, 10, 11, 42

82 – Имишли – Саатлы

1, 3, 8, 37

83 – Бейлаган

3, 6, 15, 18, 41, 56, 58

84 – Физули

13, 18, 19, 33, 36, 37, 40

85 – Физули – Агджабеди

39, 41, 51

86 – Агджабеди

2, 3, 7, 8, 11, 13, 27, 47

87 – Гобустан – Шамахы – Исмайыллы

1, 27, 29

88 – Шамахы

1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 18, 32, 47, 51

89 – Исмайыллы

1, 2, 4, 23, 26, 38

90 – Агсу

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 32, 33

91 – Гёйчай

7, 18, 29, 32, 36

92 – Гёйчай – Агдаш

6, 7, 8, 13, 15, 20, 21, 33, 34, 37, 39, 40

93 – Агдаш

2, 4, 5, 9, 10, 20, 22, 26, 28, 35

94 – Уджар

3, 4, 5, 6, 7, 12, 15 ,17, 37, 44

95 – Зярдаб – Кюрдемир – Уджар

1 ,2, 4, 7, 17, 19, 25, 43, 53, 54

96 – Геранбой

1, 2, 4, 35, 37, 45, 47, 55

97 – Тертер – Нафталан – Геранбой

1, 3, 4, 5, 7, 8, 15, 38, 50, 53, 54

98 – Барда – Тертер

5, 22, 42, 47, 50

99 – Барда

1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 31, 33

100 – Гёйгёль – Дашкесан – Кяльбаджар

1, 2, 3, 6, 7, 12, 16, 30, 41, 52, 53, 54, 55

101 – Самух – Шамкир

1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16

102 – город Шамкир

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 23, 38, 39, 45, 48

103 – село Шамкир

6, 15, 18, 23, 39

104 – Гядабей

18, 20, 25, 34, 35, 36, 38, 45, 51

105 – Товуз– Гядабей

2, 5, 12, 17, 27, 38, 42, 43

106 – Товуз

1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 21, 25, 29, 31, 33

107 – Товуз – Газах – Агстафа

2

108 – Агстафа

1, 2, 3, 4, 8, 21, 39, 40

109 – Газах

1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 29, 31

110 – Балакен

1, 2, 4, 5, 15, 21, 22, 28

111 – Загатала – Балакен

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 39, 45

112 – Загатала

1, 5, 11, 29, 35

113 – Гах – Шеки

1, 2, 4, 5, 9, 17, 23, 57, 60, 61

114 – город Шеки

1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37

115 – село Шеки

1, 4, 6, 23, 26, 29, 31, 36, 46

116 – Габала

2, 3, 4, 5, 7, 9, 17, 22, 23

117 – Огуз – Габала - Шеки

21, 25, 31, 32, 33, 34, 51, 54

118 – город Агдам

1, 52

119 – село Агдам

21, 35

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