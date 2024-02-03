В посольстве Азербайджана в Грузии создан избирательный участок

БАКУ /Trend/ - В связи с назначенными на 7 февраля 2024 года внеочередными президентскими выборами в Азербайджанской Республике, для граждан страны, достигших 18-летнего возраста и обладающих активным избирательным правом, в посольстве Азербайджана в Грузии создана участковая избирательная комиссия.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на сайт secki-2024.az, участковая избирательная комиссия № 47 Ясамальского второго избирательного округа № 16 находится по адресу: город Тбилиси, улица Вахтанга Горгасали, 4.

"Граждане Азербайджанской Республики, достигшие 18 лет и обладающие активным избирательным правом, при голосовании должны представить в участковые избирательные комиссии один из следующих действительных документов: общегражданский паспорт, дипломатический паспорт, либо служебный паспорт.

Граждане Азербайджанской Республики, достигшие 18 лет и обладающие активным избирательным правом, не имеющие соответствующего действующего паспорта Азербайджанской Республики, могут участвовать в голосовании по действительному удостоверению личности.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджанской Республике, которые состоятся 7 февраля 2024 года, пройдут с 08:00 до 19:00 по тбилисскому времени.

Контакты: + 995555250993, + 995322243004", - сообщили в посольстве Азербайджана в Грузии.

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