Названо число представителей ОБСЕ, которые будут наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ находится в Азербайджане уже более месяца. Миссия будет наблюдать за завтрашними президентскими выборами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

"Делегация состоит в общей сложности из 266 человек", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!