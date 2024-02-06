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Названо число представителей ОБСЕ, которые будут наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане

Политика Материалы 6 февраля 2024 15:02 (UTC +04:00)
Названо число представителей ОБСЕ, которые будут наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ находится в Азербайджане уже более месяца. Миссия будет наблюдать за завтрашними президентскими выборами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

"Делегация состоит в общей сложности из 266 человек", - сказал он.

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