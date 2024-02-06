В выборах примут участие 190 международных медиаструктур - ЦИК Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Представители международных медиаструктур уже находятся в Азербайджане и будут наблюдать за сегодняшними и завтрашними процессами. Всего в выборах примут участие 190 международных медиаструктур.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил на пресс-конференции для журналистов председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

Он отметил, что 216 представителей международных медиаструктур зарегистрированы в качестве международных наблюдателей.

"С точки зрения прозрачности выборов у нас не будет никаких проблем. Мы традиционно устанавливаем веб-камеры в 1 000 участков уже более 15 лет. Эти веб-камеры отражают всю панораму, помимо кабин для голосования на избирательных участках", - добавил М.Панахов.

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