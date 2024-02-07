Джейхун Байрамов поздравил с повторным назначением главу МИД Казахстана Мурата Нуртлеу

БАКУ /Trend/ - 7 февраля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и вновь назначенным в сформированном правительстве Республики Казахстан заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Муратом Нуртлеу.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов поздравил своего коллегу с повторным назначением на пост заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Республики Казахстан и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

"Говоря о существующей двусторонней повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, Джейхун Байрамов выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами, основанные на дружбе, братстве, солидарности, будут и впредь развиваться по восходящей линии.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по различным аспектам отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном, в том числе по текущей ситуации в регионе", - говорится в сообщении ведомства.

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