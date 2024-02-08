Впечатлена темпами восстановления Азербайджаном своих разрушенных территорий - журналистка из Уругвая

АСКЕРАН /Trend/ - Впечатлена тем, как быстро азербайджанское правительство восстанавливает разрушенные за период оккупации территории.

Об этом сказала Trend журналистка из Уругвая Мария Родригес в поселке Аскеран Ходжалинского района Азербайджана, где было обнаружено массовое захоронение.

“Я нахожусь здесь уже 4 дня по приглашению правительства Азербайджана. Вчера мы были в Лачине, а сегодня здесь, в Аскеране. Конечно, мы потрясены разрушениями, опустевшими городами”, - отметила она.

Мария Родригес сказала, что для людей и для стран очень важно провести расследование того, что произошло в прошлом, установить личность этих останков, и добиться справедливости для погибших, а также для их семей, которые заслуживают того, чтобы знать, что произошло 20 или 40 лет назад.

Она также добавила, что эти территории напоминают ей о массовых захоронениях в городе Буча, который она посетила два года назад.

Отметим, что сегодня на вышеупомянутую территорию, где найдено массовое захоронение, были приглашены представители общественности, местных и зарубежных СМИ.

Напомним, что в августе прошлого года в городе Шуша, а ранее в июне - на территории Шушинской тюрьмы были обнаружены массовые захоронения. На сегодняшний день на освобожденных от оккупации территориях массовые захоронения были обнаружены в селе Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.