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Ударные БПЛА "Акынджи" приняты на вооружение армии Азербайджана

Политика Материалы 9 февраля 2024 13:42 (UTC +04:00)
Ударные БПЛА "Акынджи" приняты на вооружение армии Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан закупил у Турции новые ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Акынджи".

Как сообщает в пятницу Trend, ударные БПЛА "Акынджи" уже приняты на вооружение армии Азербайджана.

Отметим, что сегодня Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили военные объекты Военно-воздушных сил и наблюдали за полетом принятых на вооружение ударных БПЛА "Акынджи".

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