Последняя провокация Армении - очередной удар по мирному процессу - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Последняя провокация, совершенная Арменией на условной государственной границе с Азербайджаном, снайперский выстрел в азербайджанского военнослужащего является очередным ударом по мирному процессу.

Об этом в среду Trend заявил ветеран, почетный сотрудник органов безопасности, полковник Азер Гараев.

A.Гараев упомянул, что Армения каждый раз пытается замедлить мирный процесс, неоднократно предпринимая шаги, препятствующие этому.

"Вот уже несколько месяцев между Азербайджаном и Арменией царило перемирие, и, несмотря на благоприятные условия для установления мира, последовала очередная провокация. Для Армении эти провокации уже стали характерными. Руководство Армении каждый раз предпринимает такие шаги, чтобы навредить мирной повестке дня.

Безусловно, что это произошло не только по желанию Армении. Учитывая, что Армения является марионеточным государством, это означает, что определенные круги дают ей указания. Наличие мира на Южном Кавказе не отвечает интересам некоторых кругов", - сказал А.Гараев.

Он также отметил, что процессы, происходящие в Армении в послевоенный период, ясно показывают, что она готовится к реваншу.

"Вооружение Армении, похоже, тоже немного добавило смелости этим реваншистам. Очевидно, что провокация на границе, направленная на обострение ситуации, была совершена ВС Армении намеренно и целенаправленно.

Параллельно, агрессивный тон премьер-министра Армении Пашиняна в интервью The Telegraph - был своеобразным анонсом этой провокации. Заместитель председателя Постоянной комиссии парламента Армении по вопросам обороны и безопасности Армен Хачатрян заявил, что Армения закупает оружие у Франции, Индии и еще какой-то сверхдержавы, что в области вооружений проводится большой объем работы, результаты которой скоро будут очевидны, и это является фактором, свидетельствующим о том, что Армения готовится к новым военным действиям", - заявил полковник.

A.Гараев также подчеркнул, что последняя провокация произошла на территории нахождения миссии ЕС в Армении.

"Несмотря на то, что прошло достаточно времени, вышеупомянутая миссия еще не сделала никаких заявлений. Она не осудила Армению за эту провокацию. Мы в очередной раз становимся свидетелями двойных стандартов", - добавил А.Гараев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!