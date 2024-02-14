Джейхун Байрамов обсудил с Игорем Ховаевым состояние мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняющий обязанности министра иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя министра иностранных дел Российской Федерации по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, на встрече были обсуждены нынешнее состояние и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, текущая ситуация в регионе, а также региональные вопросы.

Было отмечено, что последние военные провокации Армении, приведшие к ранению азербайджанского военнослужащего, были нацелены на то, чтобы нанести удар по стабильности, царившей в последние месяцы, и процессу нормализации азербайджано-армянских отношений в целом.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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