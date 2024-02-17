Участие и выступления Президента Ильхама Алиева на Мюнхенской конференции всегда в центре мирового внимания - Эльчин Мирзабейли

БАКУ /Trend/ - Участие и выступления Президента Ильхама Алиева на Мюнхенской конференции по безопасности всегда вызывают интерес и находятся в центре внимания ведущих мировых СМИ, авторитетных экспертов по вопросам внешней политики и энергетики.

Об этом в субботу Trend сказал политический комментатор Эльчин Мирзабейли.

"Мюнхенская конференция по безопасности, проводимая с 1962 года, считается одной из самых влиятельных диалоговых платформ в мире. С 1998 года конференция, финансируемая правительством Германии, значительно превосходит свои аналогичные альтернативы по статусу и количеству участников, а также по тому факту, что она находится в центре внимания всего мира", - сказал политический комментатор.

Он также отметил, что большое количество обращений к Президенту Азербайджана для встречи, безусловно, следует расценивать как показатель высокого внимания к личности главы государства, его лидерским качествам. "Продемонстрированный Президентом Ильхамом Алиевым справедливый подход к происходящим в регионе и мире процессам, объективный анализ событий и точное прогнозирование перспектив развития, реализация инициатив, которые могут способствовать взаимовыгодному сотрудничеству, глобальной безопасности, являются главными причинами большой заинтересованности глав различных государств и правительств, а также руководителей компаний и организаций во встрече с Президентом Азербайджана.

Считаю важным обратить особое внимание, в частности, на заявление Президента Азербайджана на встрече с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Республики Мальта Яном Боргом о том, что такие совершенно бездействующие структуры и институты, как Минская группа ОБСЕ, Комитет планирования высокого уровня и личный представитель действующего председателя ОБСЕ, уже официально должны быть упразднены, а также о необходимости расходования бюджета в рамках ОБСЕ на более целесообразные и важные проекты", - подчеркнул политический комментатор.

Мирзабейли отметил, что, несмотря на бездействие Группы планирования высокого уровня, сформированной на Будапештском саммите, а также Минской группы, на вышеуказанные группы и деятельность личного представителя председателя ОБСЕ на Минской конференции было выделено 2 миллиона 338 тысяч 500 евро. Средства, выделенные в 2021 году действующему председателю ОБСЕ, секретариату и Фондам секретариата, составили 60 миллионов 392 тысячи 200 евро. Это составляет около 42 процентов бюджета Организации в размере около 139 миллионов евро и явно свидетельствует о расточительности. Вместе с тем до сих пор ОБСЕ не удалось предотвратить ни один конфликт, хотя ежегодно на эту деятельность, а в реальности на туристические поездки выделяется около 5 миллионов евро. Годовой бюджет департамента человеческих ресурсов, в котором работают 550 сотрудников, входящих в различные учреждения ОБСЕ, превышает заработную плату этих лиц и составляет 4 миллиона 171 тысячу 600 евро. "Как видно, высказанного Президентом Азербайджана мнения о ненужных учреждениях ОБСЕ и неэффективном расходовании бюджета достаточно, чтобы определить, какова реальная картина в отношении рассматриваемой организации. Это, в первую очередь, является показателем того, насколько наша страна далека от формального подхода и заинтересована в реальном содержании деятельности организаций, в которых она представлена, созданных с целью содействия региональной и глобальной безопасности. Данный подход проявился и в деятельности Азербайджана в рамках других международных организаций, в том числе Движения неприсоединения. Шаги, предпринятые в направлении институциональной организации Движения неприсоединения во время председательства Президента Азербайджана, а также проведение более активной политики Движения в соответствии с принципами его создания, его превращение в одного из важнейших акторов системы международных отношений, подтверждают то, насколько большой вклад наша страна внесла в деятельность этой организации. Поддержка, оказанная нашей стране при выборе для проведения COP29, также является показателем ее практической деятельности, высокого уровня понимания ее глобальной ответственности, потенциала по внесению вклада в обсуждение и решение проблем, волнующих человечество", - сказал Мирзабейли.

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