Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз поздравил Али Асадова

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз поздравил Али Асадова с назначением на пост премьер-министра Азербайджана.

Об этом сообщили Trend в Кабинете министров Азербайджана.

"Искренне поздравляю Вас с повторным назначением на пост премьер-министра после президентских выборов, состоявшихся в Азербайджане 7 февраля 2024 года.

Желаю, чтобы историческая победа Президента Ильхама Алиева на выборах, на которых он набрал наибольшее количество голосов в истории страны, пошла на пользу братскому народу Азербайджана, отношениям между нашими странами и всему нашему региону.

Эти выборы, проведенные впервые на всей суверенной территории Азербайджана, имеют историческое значение.

Я верю, что в наступающую новую эпоху мы еще больше укрепим наше прочное сотрудничество и отношения, которые уже находятся на превосходном уровне, и выведем их на более высокий уровень, чем когда-либо прежде.

Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить вас за гостеприимство, которое вы оказали мне во время моего визита в вашу страну 20 декабря 2023 года.

С другой стороны, хотел бы также отметить то удовлетворение, которое я испытаю, принимая Вас в нашей стране в связи с заседанием Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое мы организуем в предстоящий период", - говорится в поздравлении.

В заключении вице-президент Турции пожелал успехов правительству Азербайджана под председательством Али Асадова и передал наилучшие пожелания для благополучия азербайджанского народа.