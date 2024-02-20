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Шарль Мишель и Никол Пашинян обсудили процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений

Политика Материалы 20 февраля 2024 18:11 (UTC +04:00)
Шарль Мишель и Никол Пашинян обсудили процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Об этом лидер ЕС написал в своем аккаунте в социальной сети "X", сообщает во вторник Trend.

Стороны обсудили связи между Арменией и ЕС и нормализацию армяно-азербайджанских отношений.

Шарль Мишель отметил, что мирная повестка на Южном Кавказе занимает важное место в повестке дня ЕС.

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