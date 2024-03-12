БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана решительно осудила провокационную статью о Карабахе в The Washington Post, сообщает Trend.

В заявлении Общины отмечается, что регулярное выступление автора Давида Игнатиуса с предвзятыми антиазербайджанскими статьями, публикуемыми по заказу армянских покровителей, уже никого не удивляет. Тот факт, что Давид Игнатиус, закрывающий глаза на зверства, совершенные Арменией против азербайджанцев в Карабахе, уничтожение ею материально-культурных памятников Азербайджана и изгнание местных жителей из родных мест, и не написавший ни единого слова о праве на безопасное и достойное возвращение насильно изгнанных из Армении азербайджанцев на родные земли, настаивает только на праве карабахских армян на «возвращение», свидетельствует о том, насколько он далек от профессиональной журналистики, а также о его двуличной и лицемерной позиции.

Община напоминает «журналисту», который сетует на «историческую несправедливость» и ссылается на международное право, что именно азербайджанская сторона пострадала от несправедливости, оккупации ее территорий, что было проигнорировано системой международного права, и что именно азербайджанцы были насильно изгнаны из своих родных очагов в Карабахе и на территории Армении. Право западных азербайджанцев вернуться на свои родные земли мирным путем нельзя отрицать, и этот вопрос должен привлечь внимание международных медиа, называющих себя «профессиональными и беспристрастными», подчеркивается в заявлении.

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