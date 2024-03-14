Создание единой культурной платформы тюрских государств имеет важное значение - Адиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Создание единой культурной платформы с тюркскими государствами является важным шагом в укреплении взаимодействия и сотрудничества.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр культуры Ахербайджана Адиль Керимли в ходе состоявшейся в университете АДА международной конференции на тему "Изучение и сохранение исторического и культурного наследия Тюркского мира с точки зрения ЮНЕСКО".

"Создание общей культурной платформы среди тюркских государств является очень важным шагом. Тюркские государства обладают богатым культурным наследием, поэтому важно продвигать и сохранять культурное наследие через создание единой платформы", - отметил он.

Он также подчеркнул, что руководители тюркских государств активно участвуют в различных обсуждениях и диалогах, внося свой вклад в развитие и сохранение культурного наследия.

"Что касается богатого тюрского культурного наследия, очень важное значение также имеет природное наследие тюрских стран. Мы должны защищать наше культурное наследие и проводить исследования, продвигая идеи в этом направлении. Кроме того, следует также учитывать международные конвенции", - добавил министр.

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