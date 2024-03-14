Культура играет ключевую роль в сотрудничестве между тюркскими странами - генсек ОТГ

БАКУ /Trend/ - Культура играет ключевую роль в сотрудничестве между тюркскими странами.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев в ходе состоявшейся в университете АДА международной конференции на тему "Изучение и сохранение исторического и культурного наследия Тюркского мира с точки зрения ЮНЕСКО".

По его словам, одной из главных целей Организации тюрских государств является сохрание культурного наследия.

"Мы живем во времена перемен, и роль ЮНЕСКО в сохранении как материального, так и нематериального культурного наследия становится важнее, чем когда-либо. Так, культура играет ключевую роль в сотрудничестве между тюрскими государствами", - подчеркнул он.

Кроме того, Омуралиев также упомянул, что ОТГ активно поддерживает усилия по сохранению культурного наследия, осуществляемые всеми тюркскими странами.

"Предки тюркских народов внесли огромный вклад в развитие мировой культуры и создали уникальную цивилизацию, которая оказала значительное влияние на историю и культуру человечества", - добавил он.

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