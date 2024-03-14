ООН должна решать вопросы мирно, но не решает - член Международного центра Низами Гянджеви

БАКУ /Trend/ - ООН должна решать вопросы мирно, но не решает.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, член Международного центра Низами Гянджеви Волкан Бозкыр во время выступления на первом панельном заседании на тему "Восстановление раздробленного мира" в рамках XI Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что необходимо пересмотреть роль ООН.

"Нам нужно знать причины раздробленного мира. Институты ООН работают настойчиво, но мы ожидаем, что ООН вмешается в политические процессы и решит их. ООН уже действует изолированно. Данная организация не думает о судьбоносных вопросах. Мы вынуждены перенести проблемы XX века в XXII век.

Земли Азербайджана были оккупированы Арменией. Азербайджан освободил их военным путем, потому что шансов на мирные переговоры не оставалось. Если международные институты не пытаются решить проблему мирным путем, не берут на себя ответственность, каждая страна сама будет решать свои проблемы.

Франция сейчас поддерживает Армению. Она делает это, чтобы помочь ей? Нет. Думая исключительно о своей внутренней политике, она предпринимает шаги, чтобы использовать этот фактор на выборах", - добавил В.Бозкыр.

Отметим, что в Баку проходит XI Глобальный Бакинский форум, организованный Международным центром Низами Гянджеви (МЦНГ).

В мероприятии принимают участие около 400 всемирно известных профессионалов, а также бывшие и нынешние мировые лидеры, министры и лауреаты Нобелевской премии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!