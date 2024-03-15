Азербайджан, Грузия и Турция являются надежными партнерами - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Грузия и Турция являются надежными партнерами.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на трехсторонней встрече в Баку с главами МИД Турции и Грузии.

"Наше сотрудничество играет большую роль с точки зрения обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Азербайджан, Грузия и Турция являются надежными партнерами. Кроме того, исторические изменения, произошедшие в последние годы в регионе, являются результатом восстановления Азербайджаном территориальной целостности, признанной на международном уровне", - отметил Д.Байрамов.

Министр подчеркнул, что новая реальность в регионе обещает новые перспективы с точки зрения использования его потенциала.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!