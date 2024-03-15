У Грузии образцовые отношения с Азербайджаном и Турцией - глава МИД Грузии

БАКУ /Trend/ - У Грузии образцовые отношения с Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили во время пресс-конференции по итогам 9-й трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции в Баку.

"Мы обсудили процессы, происходящие в регионе и мире. Отмечалось, что мы готовы и дальше активизировать наше сотрудничество. У нас стратегические, образцовые связи с Азербайджаном и Турцией. Мы также обсудили сотрудничество в политической, коммерческой, транспортной и энергетической сферах. Отметили важность наших совместных усилий для дальнейшего расширения сотрудничества в этих областях", - добавил глава МИД Грузии.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!