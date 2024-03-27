Несмотря на 4 резолюции СБ ООН, Азербайджан никогда не получал безоговорочной поддержки от ЕС и США - МИД

БАКУ /Trend/ - Несмотря на 4 резолюции СБ ООН, Азербайджан никогда не получал безоговорочной поддержки от ЕС и США.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

"Другим вопросом, вызывающим озабоченность, является кампания, продвигаемая Францией, направленная на милитаризацию Армении, которая включает в себя новые обещания по обеспечению большим количеством военной техники (включая смертоносные и штурмовые виды оружия).

Греция, еще один член ЕС, недавно сделала заявления об углублении военного сотрудничества с Арменией. Кроме того, планы оказания военной помощи Армении в рамках Европейского фонда мира и информация о том, что встреча 5 апреля предусматривает военные компоненты, вызывают дополнительную озабоченность и вредят усилиям по миростроительству в регионе.

Интересно, что, хотя Азербайджан почти 30 лет был жертвой вооруженной агрессии, оккупации и этнических чисток, и даже несмотря на 4 резолюции Совета Безопасности ООН, требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил Армении, он никогда не получал безусловной поддержки в подобной форме от ЕС и США", - подчеркивается в заявлении ведомства.

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