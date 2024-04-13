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В Сухопутных войсках Азербайджана состоялось заседание по итогам первого квартала

Политика Материалы 13 апреля 2024 20:43 (UTC +04:00)
В Сухопутных войсках Азербайджана состоялось заседание по итогам первого квартала

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Согласно плану подготовки на текущий год, в Сухопутных войсках состоялось обобщающее заседание по итогам первого квартала.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, на заседании под руководством заместителя министра обороны – командующего Сухопутными войсками генерал-лейтенанта Хикмета Мирзаева приняли участие начальники управлений, отделов и подразделений Сухопутных войск. К работе заседания посредством видеосвязи также были привлечены командиры объединений, соединений, их заместители и командиры батальонов.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, прозвучал Государственный гимн.

На заседании были заслушаны доклады командиров об организации служебно-боевой деятельности в подчиненных воинских частях в течение первого квартала 2024 года, проделанной в этом направлении работе и выполненных задачах, было широко проанализировано состояние службы войск, материально-технического обеспечения и воинской дисциплины.

До сведения участников были доведены задачи, поставленные Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией, и поручения министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова о совершенствовании организации службы войск.
В заключение были отмечены военнослужащие, отличившиеся на военной службе по итогам первого квартала.

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