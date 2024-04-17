Квадрокоптер, пытавшийся совершить разведывательные полеты в Товузе, был обезврежен ВС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Квадрокоптер, пытавшийся совершить разведывательные полеты в Товузе, был обезврежен Вооруженными силами Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.

"В результате бдительности подразделений ВС Азербайджана квадрокоптер, пытавшийся осуществить разведывательные полеты над позициями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Агдам Товузского района, был обнаружен, обезврежен и конфискован", - говорится в сообщении ведомства.

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