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Квадрокоптер, пытавшийся совершить разведывательные полеты в Товузе, был обезврежен ВС Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 17 апреля 2024 10:49 (UTC +04:00)
Квадрокоптер, пытавшийся совершить разведывательные полеты в Товузе, был обезврежен ВС Азербайджана (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Квадрокоптер, пытавшийся совершить разведывательные полеты в Товузе, был обезврежен Вооруженными силами Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.

"В результате бдительности подразделений ВС Азербайджана квадрокоптер, пытавшийся осуществить разведывательные полеты над позициями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Агдам Товузского района, был обнаружен, обезврежен и конфискован", - говорится в сообщении ведомства.

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Квадрокоптер, пытавшийся совершить разведывательные полеты в Товузе, был обезврежен ВС Азербайджана (ФОТО)
Квадрокоптер, пытавшийся совершить разведывательные полеты в Товузе, был обезврежен ВС Азербайджана (ФОТО)
Квадрокоптер, пытавшийся совершить разведывательные полеты в Товузе, был обезврежен ВС Азербайджана (ФОТО)
Квадрокоптер, пытавшийся совершить разведывательные полеты в Товузе, был обезврежен ВС Азербайджана (ФОТО)
Квадрокоптер, пытавшийся совершить разведывательные полеты в Товузе, был обезврежен ВС Азербайджана (ФОТО)
Квадрокоптер, пытавшийся совершить разведывательные полеты в Товузе, был обезврежен ВС Азербайджана (ФОТО)
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