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В азербайджанском секторе Каспия могут быть созданы искусственные земельные участки

Политика Материалы 19 апреля 2024 14:51 (UTC +04:00)
В азербайджанском секторе Каспия могут быть созданы искусственные земельные участки

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - На состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект "О создании искусственных земельных участков в части Каспийского моря (озера), принадлежащей Азербайджанской Республике".

Как сообщает в пятницу Trend, в законопроекте определены формы создания искусственных земельных участков в части Каспийского моря, принадлежащей Азербайджанской Республике.

Согласно проекту, искусственный земельный участок может быть создан в азербайджанском секторе Каспийского моря на участке, выделенном из земель водного фонда, как отдельном участке, так и примыкающем к прибрежной полосе, острову или другому искусственному земельному участку.

Согласно проекту, под искусственным земельным участком в данном случае понимается земельный участок, созданный в азербайджанском секторе Каспийского моря (озера) путем доставки и засыпки земли или грунта или с использованием других методов.

После обсуждения проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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