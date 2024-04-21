МИД Норвегии приветствует соглашение о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - В связи с достижением договоренности о делимитации отдельных отрезков границы между Азербайджаном и Арменией госсекретарь министерства иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон опубликовал пост в своем аккаунте на Х, передает Trend.

"Норвегия приветствует обнадеживающие новости о прогрессе в работе по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Мы надеемся увидеть быстрый дальнейший прогресс в этой важной работе, нацеленной на результаты, которые принесут пользу как странам, так и всему региону", - написал госсекретарь.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

На начальном этапе процесса делимитации Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) – Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) – Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) – Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) – Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.