Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Аллахверан Исмаилов награжден орденом "За службу Отечеству" 3-й степени - Распоряжение

Политика Материалы 24 апреля 2024 13:10 (UTC +04:00)
Аллахверан Исмаилов награжден орденом "За службу Отечеству" 3-й степени - Распоряжение

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Аллахверан Ибиш оглу Исмаилов награжден орденом "За службу Отечеству" 3-й степени.

Как сообщает в среду Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За многолетнюю плодотворную деятельность в области обеспечения информационной безопасности в Азербайджанской Республике наградить Аллахверана Ибиш оглу Исмаилова орденом "За службу Отечеству" 3-й степени", - говорится в распоряжении главы государства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости