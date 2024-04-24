Аллахверан Исмаилов награжден орденом "За службу Отечеству" 3-й степени - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Аллахверан Ибиш оглу Исмаилов награжден орденом "За службу Отечеству" 3-й степени.

Как сообщает в среду Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За многолетнюю плодотворную деятельность в области обеспечения информационной безопасности в Азербайджанской Республике наградить Аллахверана Ибиш оглу Исмаилова орденом "За службу Отечеству" 3-й степени", - говорится в распоряжении главы государства.