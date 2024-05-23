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Президент Ильхам Алиев: Дни культуры Таджикистана в Азербайджане являются важным событием в двусторонних отношениях

Политика Материалы 23 мая 2024 16:20 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Дни культуры Таджикистана в Азербайджане являются важным событием в двусторонних отношениях
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Дни культуры Таджикистана в Азербайджане, которые проходят в эти дни и длятся несколько дней, почти одну неделю, также являются важным событием в двусторонних отношениях.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«Думаю и уверен, что [они] доставляют радость азербайджанским зрителям, которые имеют возможность ознакомиться с богатой культурой таджикского народа», - отметил глава государства.

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