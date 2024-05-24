Возможная роль транснациональных корпораций в событиях на Южном Кавказе

БАКУ /Trend/ - Одним из значимых акторов современных международных отношений являются транснациональные корпорации (ТНК). За событиями, происходящими в разных точках мира, наряду с двумя разными полюсами, стоят и они, даже не пытаясь акцентировать внимание на своей деятельности. Поэтому при анализе событий, происходящих в каком-либо регионе, роль ТНК часто забывается.

Чтобы показать, насколько сильно ТНК, а также крупные логистические компании, играющие значимую роль в транспортировке продукции, энергии сухопутными и морскими путями, имеющими большое значение для современного мира, могут влиять на происходящие в мире события, обратим внимание на следующую таблицу, где отражены рыночная капитализация APPLE и ВВП стран, некоторые из которых входят в мировую десятку, согласно последней статистике по ВВП.

APPLE 2, 86 триллиона Страна ВВП Канада 2, 117 трлн $ Италия 2 трлн $ Бразилия 2,163 трлн $ Южная Корея 1, 72 трлн $ Россия 1,862.5 трлн $

Таким образом, можно увидеть, что "руки" у некоторых компаний в мировой экономике намного длиннее, чем у больших держав.

Как сообщает Trend, одним из важных регионов, где работают ТНК, является Южный Кавказ. Именно здесь расположены Азербайджан и Грузия, две страны, которые играют важную роль в перевозке грузов по "Великому Шелковому пути". В настоящее время Грузию сотрясают массовые протесты против закона "О прозрачности внешнего влияния", который парламент Грузии одобрил в третьем, окончательном чтении. Но кому нужна нестабильность в Грузии? Неужели в этих событиях есть только две стороны - Запад и Россия? Каким бы сильным ни казалось влияние политических событий на сложившуюся ситуацию, не следует упускать из виду чувствительность экономических элит, а также транснациональных корпораций к процессам в отдельных точках мира, особенно в странах, играющих транзитную роль. Страны, где ситуация нестабильна и часто нарастает напряженность, попадают в зону риска для ТНК, а также крупных судоходных, логистических компаний.

Подобные события, происходящие в некоторых странах, способны привести к изменению структуры международных перевозок. По этой причине экономические элиты и транснациональные корпорации мира, утратившие национальную принадлежность, действуя более свободно и независимо от государств и поддерживая протесты в некоторых странах, могут поставить под угрозу или изменить ситуацию со стабильными транспортными сетями.

Но какие крупные транснациональные компании работают на Южном Кавказе? Например, регионы обслуживания международной логистической компании Maersk, работающей в 130 странах с численностью персонала в 95 000 человек, включают в себя и Южный Кавказ. В настоящее время рыночная капитализация компании Maersk оценивается в 25,18 млрд долларов. Специализируясь на перевозках, портовых операциях, управлении цепочками поставок и складской деятельности, Maersk, сфера деятельности которой довольно широка, считается лидером в области морских перевозок на глобальном уровне.

Рисунок 1: Суэцкий канал и альтернативный ему путь через мыс Доброй Надежды