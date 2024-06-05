Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Эстонской Республики Маргусом Цахкной.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены нынешнее состояние и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией, текущие процессы в регионе, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министры подчеркнули важность интенсификации двустороннего политического диалога и взаимных визитов для дальнейшего развития отношений между двумя странами, важность встреч в рамках механизма политических консультаций между министерствами иностранных дел.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о перспективах азербайджано-армянского процесса нормализации, а также о шагах, которые в последнее время способствовали установлению мира и стабильности в регионе и установлению доверия между двумя странами. Было отмечено, что наряду с рядом вопросов, требующих решения в мирном процессе, в целом существует широкий потенциал для достижения реального прогресса. Он подчеркнул важность недавнего соглашения, достигнутого между комиссиями по делимитации, включавшего в себя возвращение 4 находившихся под оккупацией Армении сел Азербайджана, и делимитацию части границы.

Также было отмечено, что в рамках председательства Азербайджана в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) появились дополнительные возможности для сотрудничества в направлении перехода на "зеленую" энергию между Азербайджаном и Эстонией.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим региональным и двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

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