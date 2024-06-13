Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в направлении Нахчывана

БАКУ /Trend/ - Позиции Вооруженных сил Азербайджана подверглись обстрелу в направлении Нахчывана.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.

"12 июня с 10:05 до 17:50 подразделения Вооруженных сил Армении несколько раз подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенных пунктов Хавуш Шарурского района, Нургут Ордубадского района и Гюней Гышлаг Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики.

Подразделениями армии Азербайджана были приняты ответные меры в указанных направлениях", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!